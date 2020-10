Coronavirus, cancellato definitivamente il Gp del Vietnam: dubbi sul 2021

Il gran premio di Formula 1 del Vietnam di quest’anno è stato definitivamente annullato. Lo ha annunciato Le Ngoc Chi, presidente del comitato organizzatore spiegando che «non siamo in grado di accogliere in Vietnam l'evento più prestigioso ed eccitante dello sport automobilistico, a causa dell’epidemia del Covid-19».

«E' stata una decisione molto difficile da prendere - ha aggiunto - ma anche l’unica possibile, dopo aver esaminato tutti i criteri relativi alla sicurezza, che attualmente non possiamo garantire». L’edizione del 2020 del GP del Vietnam avrebbe dovuto essere la prima in questo paese, che con 'Formula Onè ha firmato un accordo per far svolgere un gran premio ad Hanoi per i prossimi dieci anni.

Inizialmente, prima della pandemia, era stato messo in calendario come terza prova del Mondiale, ad aprile, poi era stato rinviato come tante altre prove della massima serie dell’automobilismo sportivo. Finora la speranza era di

reinserirlo prima della fine dell’anno, ma ora non ci sono più le condizioni e fonti vicine all’organizzazione sostengono che ci siano anche dei dubbi sulla possibilità che il Gp del Vietnam possa svolgersi nel 2021.

