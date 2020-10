Tegola per l'Inter, Hakimi positivo al coronavirus: salta la gara di Champions League

Ancora una tegola per l’Inter legata al coronavirus. A poche ore dall’esordio in Champions contro il Borussia Moenchengladbach, la società nerazzurra ha fatto sapere che "Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera. L'esterno nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".

Al momento, oltre ad Hakimi, Conte deve fare a meno perchè contagiati anche di Young, Skriniar, Gagliardini e Radu mentre si sono negativizzati Bastoni e Nainggolan.

