Giro d'Italia, Cerny vince la tappa "ridotta" con arrivo ad Asti: Kelderman in rosa

Josef Cerny ha vinto la 19/a tappa del Giro d’Italia, con arrivo ad Asti dopo 124,5 km, precedendo Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) e Jacopo Mosca (Trek-Segafredo). Il gruppo maglia rosa è giunto con oltre 10 minuti di distacco e l’olandese Wilco Kelderman (Sunweb) resta al comando della classifica generale.

La tappa odierna ha subito una grossa riduzione dopo la protesta di alcuni corridori per le condizioni climatiche. Perciò i team hanno raggiunto la nuova partenza con i pullman e alle ore 14:30 la carovana è ripartita da Abbiategrasso percorrendo una distanza che, dai 258 chilometri previsti originariamente, è passata a 124 chilometri.

Domani è in programma la ventesima tappa, una delle più affascinanti e quasi sempre decisiva per la vittoria della maglia rosa: quella da Alba a Sestriere di 190 chilometri. Anche in questo caso, però, il percorso ha subito una modifica rispetto al programma originale.

Ci sarà comunque la temibile tripla scalata sul Sestriere dove gli uomini di classifica si giocheranno le loro ultime chance per strappare la maglia rosa a Kelderman.

