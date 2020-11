Tennis, niente titolo a Vienna per Sonego: in finale la spunta Rublev

È finita in finale l’avventura di Lorenzo Sonego nell’"Erste Bank Open", ultimo torneo Atp 500 di questo 2020, disputato sul cemento indoor di Vienna. Il 25enne torinese si è arreso oggi di fronte al russo Andrey Rublev, numero 8 della classifica mondiale, col punteggio di 6-4 6-4, in un’ora e 20' di gioco.

L'azzurro, entrato nel tabellone principale del torneo della capitale austriaca, dopo aver perso nelle qualificazioni, come lucky loser, al posto dell’argentino Diego Schwartzman, da domani salirà al gradino 32 della classifica Atp (suo best ranking).

Per Sonego, che in questa settimana ha battuto anche il numero uno del mondo, Novak Djokovic, quella odierna era la prima finale in carriera nei tornei da "500". Per Rublev, 23enne di Mosca, quello di oggi è invece il terzo titolo "500" del 2020 e della sua carriera. A questi vanno aggiunti quattro trofei conquistati in prove "250".

