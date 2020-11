MotoGp, doppio tampone negativo per Valentino Rossi: correrà a Valencia

Valentino Rossi sarà in pista nel weekend per il Gran Premio della Comunitat Valenciana. Il Dottore era risultato nuovamente positivo al coronavirus in un test a cui si era sottoposto martedì, ma i successivi due tamponi - eseguiti fra ieri e oggi - hanno dato esito negativo e dunque Rossi potrà salire in sella alla sua M1 già dalle libere di domani.

Dopo essere rientrato in pista la scorsa settimana a Valencia dopo tre settimane di quarantena causa cointagio al coronavirus, il Dottore era risultato positivo ancora una volta ad un test effettuato martedì in Italia. Nelle successive 24 ore il pilota italiano si è sottoposto a un secondo tampone che invece ha dato esito negativo.

Dopo questo referto, il pilota pesarese nella giornata di oggi, rispettando il protocollo che prevede una pausa di 24 ore tra due tamponi, ne ha effettuato un terzo che ha confermato la negatività.

