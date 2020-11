Serie D, annullata nuovamente la ripresa del campionato

Nuovamente rinviata la ripresa ufficiale del campionato di Serie D. A disporlo il Dipartimento interregionale della Figc, che ha previsto lo slittamento di una settimana e dunque la disputa, il prossimo 13 dicembre, delle gare programmate per lo scorso 8 novembre.

Nelle seguenti date sarà sviluppato il calendario di tutte le successive giornate, "salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari".

Il 6 dicembre, data in cui si sarebbe dovuta giocare la settimana giornata (ora posticipata dunque al 13), verrà recuperata la sfida tra Acr Messina e Gelbison (sesta giornata). Il motivo dell'ulteriore rinvio è legato al varo definitivo della "bozza" del nuovo protocollo sanitario relativo al Campionato di Serie D, che non può essere ancora pubblicato in considerazione dei necessari approfondimenti di carattere medico.

