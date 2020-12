Due giornate di squalifica a Morata, la Juve ritrova Ronaldo

Due giornate di stop per l’attaccante della Juventus Alvaro Morata. Lo ha deciso il Giudice sportivo della serie A dopo Benevento-Juventus di sabato scorso. Lo spagnolo, espulso dopo il triplice fischio, paga "per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, rivolto al direttore di gara un’espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo". Un'assenza pesante per Andrea Pirlo che però riavrà Cristiano Ronaldo, dopo averlo lasciato a riposo nella sfida di Benevento.

© Riproduzione riservata