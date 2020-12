Formula 1, Lewis Hamilton positivo al coronavirus

Lewis Hamilton salterà il Gran Premio di Sakhir in Bahrain. Il campione del mondo della Formula 1 sarà costretto a stare fermo ai box dopo aver riscontrato di essere stato positivo al coronavirus.

Il pilota britannico è risultato positivo al test per il Covid-19 e non potrà partecipare alla tappa iridata in programma in questo fine settimana. Proprio lì, dove nell'ultimo fine settimana, la formula 1 ha vissuto attimi di panico per il gravissimo incidente capitato al pilota francese Grosjean (la vettura si è spezzata in due, s'è incendiata ma il conducente transalpino è rimasto miracoloso ‘illeso' nonostante le fiamme).

È il penultimo appuntamento di una stagione caratterizzata dall'emergenza sanitaria per la pandemia e dalla conseguente crisi economica che ha colpito anche le scuderie e costretto la federazione internazionale a rimodulare il calendario per mettere insieme date e appuntamenti e per far sì che la stagione si disputasse senza troppi patemi, nonostante il virus.

