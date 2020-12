Caso Suarez, indagato Paratici. La Juventus: "Operato corretto"

Fabio Paratici nel mirino della Procura di Perugia per il caso Suarez. E’ la stessa Juventus a confermare in una nota che "in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un’Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p", quello che configura il reato di false informazioni al Pm.

La Juventus ci tiene a ribadire "con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli".

Le indagini sul caso Suarez «hanno fatto emergere ipotesi (invero tuttora al vaglio degli inquirenti) di false dichiarazioni al Pm rese dall’avvocato Chiappero e dal dirigente (della Juventus - ndr) Paratici in occasione delle audizioni presso la procura di Perugia». E' quanto si legge nell’ordinanza con cui il gip Piercarlo Frabotta ha disposto una serie di misure interdittive.

