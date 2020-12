Mazepin in un video molesta una ragazza, poi lo cancella e si scusa

Nikita Mazepin, che l’anno prossimo sarà in Formula 1 al volante della Haas, si è scusato dopo la diffusione di un video su Instagram, condannato in particolare dal suo futuro team. Le immagini, ora cancellate, mostravano il pilota, 21 anni, riprendersi sul sedile posteriore di un’auto mentre cerca di toccare il seno di una ragazza che sembra non gradire l’approccio. «Haas non approva il comportamento di Nikita Mazepin nel video - ha dichiarato il team americano - Inoltre, il semplice fatto che sia stato pubblicato sui social è inaccettabile». Mazepin si è scusato su Instagram, sia per il suo "comportamento inappropriato che per il fatto che sia stato pubblicato sui social media».

«Come pilota di F1, devo comportarmi secondo standard elevati e ammetto di aver fallito nei miei doveri verso me stesso e verso molte persone. Prometto di imparare da questo», ha aggiunto. Mazepin, quinto nel campionato F2 quest’anno, non gode della migliore reputazione a causa di un comportamento molto aggressivo in pista. Nel 2016 ha colpito un avversario nella F3 europea, gesto che gli è costato lo stop per una gara. Pilota «pagante», è figlio dell’uomo d’affari Dmitry Mazepin, proprietario dell’azienda russa di fertilizzanti minerali Uralchem, ed è sponsorizzato dalla società russa Uralkali, specializzata nella produzione e vendita di cloruro di potassio, di cui suo padre è un amministratore non esecutivo. Nella Haas Mazepin farà coppia con Mick Schumacher, figlio di Michael Schumacher.

© Riproduzione riservata