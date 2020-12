Europa League, le tre italiane teste di serie lunedì a Nyon

Completata la fase a gironi di Europa League che ha promosso 24 squadre ai sedicesimi, a cui si aggiungono le 8 terze classificate della Champions. Lunedì alle 13 a Nyon si procederà al sorteggio dei sedicesimi (andata 18 febbraio, ritorno 25 febbraio) con le 32 squadre suddivise in due urne: nella prima tutte quelle che hanno vinto il girone di Europa League e le quattro migliori della Champions; nell’altra le seconde e le altre 4 'retrocessè dalla massima competizione europea.

Teste di serie

Ajax (Ned), Bruges (Bel), Manchester United (Eng), Shakthar Donetsk (Ukr), ROMA (Ita), Arsenal (Eng), Bayer Leverkusen (Ger), Rangers (Sco), Psv Eindhoven (Ned), NAPOLI (Ita), Leicester (Eng), MILAN (Ita), Villarreal (Esp), Tottenham (Eng), Dinamo Zagabria (Cro), Hoffenheim (Ger)

Le altre squadre

Dinamo Kiev (Ukr), Krasnodar (Rus), Olympiacos (Gre), Salisburgo (Aut), Young Boys (Sui), Molde (Nor), Slavia Praga (Cze), Benfica (Por), Granada (Esp), Real Sociedad (Esp), Braga (Por), Lille (Fra), Maccabi Tel Aviv (Isr), Anversa (Bel), Wolfsberg (Aut), Stella Rossa (Srb).

Sesto turno, i tabellini delle tre italiane

Sparta Praga-Milan 0-1

Marcatore: 23' pt Hauge.

Sparta Praga (3-5-2): Heca 6; Vitik 6, Plechaty 4.5, Lischka 5.5; Wiesner 5.5, Sacek 5.5 (37'st Krejci n.9 sv), Soucek 6, Karabec 5.5 (45'pt Krejci n.37 6), Polidar 5.5; Minchev 5 (21'st Julis 6), Plavsic 6 (21'st Karlsson 6). In panchina: Nita, Holec, Vindheim, Hanousek, Travnik, Gabriel, Rynes. Allenatore: Kotal 6. Milan (4-2-3-1): Tatarusanu 6.5; Dalot 6.5, Duarte 6, Kalulu 6.5, Conti 6; Tonali 6.5, Krunic 6; Hauge 7.5 (46'st Diaz sv), Maldini 6.5 (33'st Kessie sv), Castillejo 6; Colombo 6 (22'st Leao 6.5). In panchina: A. Donnarumma, Moleri, Calabria, Gabbia, Hernandez, Musacchio, Mionic, Rebic. Allenatore: Pioli 6. Arbitro: Siebert (Germania) 6. Note: serata serena, terreno in discrete condizioni. Al 32'st espulso Plechaty per gioco pericoloso. Ammoniti: Sacek, Krunic, Polidar, Maldini, Heca, Castillejo. Angoli: 6-5 per lo Sparta Praga. Recupero: 1', 5'.

Napoli-Real Sociedad 1-1

Marcatori: 35'pt Zielinski, 47'st Willian Josè.

Napoli (4-3-3): Ospina 6.5; Di Lorenzo 5.5, Maksimovic 6, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6 (37'st Ghoulam sv); Fabian Ruiz 6, Bakayoko 6.5 (24'st Demme 6), Zielinski 7 (29'st Elmas 5.5); Lozano 6 (25'st Politano 6), Mertens 6.5 (24'st Petagna 6), Insigne 5.5. In panchina: Meret, Contini, Manolas. Lobotka. Allenatore: Gattuso 6. Real Sociedad (4-4-2): Remiro 6; Zaldua 5.5 (1'st Gorosabel 6), Zubeldia 6, Le Normand 5.5 (33'st Isak 6), Monreal 6 (33'st Munoz 6); Portu 5 (11'st Barrenetxea 6.5), Guevara 6 (33'st Sagnan 5.5), Merino 6.5, Zubimendi 6; Januzaj 6.5, Willian Josè 7. In panchina: Ayesa, Elustondo, Merquelanz, Bautista, Lopez, Gonzalez. Allenatore: Alguacil 6. Arbitro: Orel Grinfeeld (Israele) 6. Note: serata piovosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Mertens, Zubimendi, Lozano, Fabian Ruiz, Le Normand, Zubeldia. Angoli: 7-3 per la Real Sociedad. Recupero: 1', 5'.

Cska Sofia-Roma 3-1

Marcatori: 5'pt Tiago Rodrigues, 22'pt Milanese, 34'pt e 10'st Sowe.

Cska Sofia (3-4-1-2): Busatto 6.5; Antov 6.5, Mattheji 6, Zanev 6; Yomov 6.5 (17'st Vion 6), Youga 6 (29'st Galabov 6), Geferson 6.5, Mazikou 6; Tiago Rodrigues 7 (36'st Henrique sv); Sowe 7 (29'st Ahmedov 6), Sankharè 6.5 (17'st Beltrame 6). In panchina: Evtimov, Carey, Penaranda, Turitsov, Allenatore: Akrapovic 6.5. Roma (3-4-2-1): Boer 6; Kumbulla 6 (1'st Smalling 6), Fazio 4, Juan Jesus 5.5; Bruno Peres 5.5 (36'st Tripi sv), Diawara 4.5, Milanese 7 (17'st Villar 6), Bamba 6 (18'st Karsdorp 6); Carles Perez 5, Pedro 6; Borja Mayoral 5.5. In panchina: Pau Lopez, Berti, Bove, Ciervo. Allenatore: Fonseca 6. Arbitro: Peljto (Bosnia) 6. Note: serata piovosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Tripi, Antov. Angoli: 10-2 per la Roma. Recupero: 0', 3'.

© Riproduzione riservata