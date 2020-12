Turno infrasettimanale: il Milan salva il primato, l’Inter si fa sotto e la Juve frena contro l’Atalanta

Turno infrasettimanale favorevole all’Inter di Conte. I nerazzurri battono di misura il Napoli grazie a un rigore di Lukaku nella ripresa e a un super Handanovic. I partenopei non demeritano ma pagano anche l’inferiorità numerica per gran parte della ripresa: Insigne protesta dopo l’assegnazione del rigore e l’arbitro lo manda anzitempo sotto la doccia. Disco... giallo per il Milan che non passa a Genova contro i Grifoni. Giornata speciale per Mattia Destro, che trafigge due volte la capolista, ma non basta. Il Milan rimonta entrambe le volte lo svantaggio grazie alle reti dei difensori Calabria e Kalulu. Nell'anticipo pomeridiano, la Juve non era riuscita ad andare oltre al pari (1-1) contro l’Atalanta. Dopo la rete di Chiesa, i nerazzurri avevano pareggiato con Freuler. I bianconeri avrebbero avuto nuovamente il match-point, ma Cristiano Ronaldo si fa ipnotizzare da Gollini: secondo rigore sbagliato in Italia dopo quello parato da Sorrentino).

Le altre gare

La Fiorentina riacciuffa il Sassuolo (passato in vantaggio con Traorè) grazie a un rigore di Vlahovic. Parma e Cagliari s’impantanano in uno scialbo 0-0, mentre il Verona non riesce a rimontare lo 0-2 targato Ekdal-Verre contro la Samp. La rimonta scaligera si ferma al rigore di Zaccagni. Tra i padroni di casa espulso Barak. La partita più scoppiettante del turno infrasettimanale si gioca tra Spezia e Bologna: Nzola lancia gli spezzini con una doppietta, ma i felsinei risalgono fino al 2-2 grazie alle reti di Dominguez e Barrow. L'attaccante ex Atalanta ha anche la possibilità di realizzare la doppietta ma sbaglia il rigore in pieno recupero. Oggi chiude il turno la Roma contro il Torino.

© Riproduzione riservata