Superlega, Tonno Callipo col vento in poppa: ko anche la Volley Cisterna

Vince senza grossi problemi la Tonno Callipo Calabria che con la nona vittoria stagionale consolida il terzo posto in classifica. Sospinta dal trio Abouba-Rossard-Defalco la formazione di Baldovin doma in poco più di un'ora una Top Volley Cisterna che ha palesato tutte le difficoltà che la relegano in coda alla classifica.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Cisterna 3-0 (25-17, 25-16, 25-18)

Callipo: Saitta 1, Abouba 10, Cester 7, Chinenyeze 6, Defalco 12, Rossard 12, Rizzo (L pos 53%, pr 7%). Ne: Victor, Corrado, Gargiulo, Dirlic, Chakravorti, Sardanelli (L), Fioretti. All. Baldovin.

Cisterna: Seganov, Sabbi 16, Krick 5, Szwarc 10, Randazzo 5, Tillie 2, Cavaccini (L pos 59%, pr 41%), Sottile, Rossato, Rondoni (L), Cavuto 4. Ne: Rossi. All. Kovac Arbitri: Cappello e Tanasi. Callipo: ace 3, bs 6, muri 10, errori 3. Cisterna: ace 2, bs 14, muri 2, errori 10. NOTE: durata set: 23‘, 25‘, 27‘.

Mvp: Abouba (Tonno Callipo Calabria VV)

