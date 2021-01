Serie A: cronaca in diretta di Juventus-Udinese. Risultati e classifica

Segui in diretta la cronaca in tempo reale delle partite di oggi della Serie A. Clicca qui per gli aggiornamenti sui risultati e le classifiche.

SERIE A - 16^ GIORNATA - 06/01

ORE 12.30

ORE 18

ORE 20.45

A Bergamo si gioca il match clou di giornata: l'Atalanta, che deve recuperare una gara, vuole rilanciare le sue chance Champions con la sorpresa Sassuolo che rilancia Caputo. La sfida più attesa è tra i giocolieri Ilicic e Berardi.

La Roma intanto prova a blindare il terzo posto contro la Samp di un altro ex amato, Ranieri. Senza Spinazzola, ma con Mkhtaryan e Dzeko Fonseca cerca l'11/a vittoria in 15 gare, in attesa di crescere nelle sfide con le big.

Rischia di più il Napoli del sofferente Gattuso: ha preso un punto in tre gare, ha molti infortunati e qualcosa si è inceppato. Ora reca visita a un Cagliari in buona salute che ha perso Rog ma riabbraccia Nainggolan. Ostacolo da non sottovalutare anche per la Lazio di super Immobile che non vince da quasi un mese e ha conquistato un misero punto in quattro gare. Inammissibile una nuova frenata (il derby del 15 si avvicina) ma Ballardini ha cominciato il suo ciclo con una vittoria e il Genoa nell'ultima gara in casa ha fermato il Milan.

In chiave salvezza sfida batticuore tra il Parma, in fase regressiva, e il Toro di Giampaolo che dà saltuari segni di ripresa ma poi alla distanza perde punti preziosi nonostante i gol di Belotti, ed è malinconicamente ultimo. La fiducia nel tecnico granata sembra ormai a tempo, ma a dargli una robusta mano, dopo una lunga assenza, ci sarà il rientrante Baselli. Dopo l'impresa con la Juve la Fiorentina vuole dare continuità' di risultati e risalire la classifica verso una zona che più le compete: molto interessante la sfida col Bologna che aspira ad una posizione più ambiziosa. Chiude il programma Spezia-Verona, gara aperta con gli ospiti favoriti se avranno smaltita la stanchezza mostrata negli ultimi turni.

© Riproduzione riservata