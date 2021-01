Sci, Coppa del mondo. Sofia Goggia domina la discesa di St. Anton

L'azzurra Sofia Goggia ha nettamente vinto in 1.24.06 la discesa di Coppa del mondo di St. Anton in Austria

Per la 28enne campionessa bergamasca - oro olimpico in questa disciplina - è il nono successo in carriera e il 30/o podio. Dietro di lei - ora al comando della classifica di disciplina con 280 punti grazie due successi ed un secondo posto - ci sono con grandi distacchi l'austriaca Tamara Tippler in 1.25.02 e l'americana Breezy Johnson in 1.25.10.

Per l'Italia - con una eccellente prova di squadra - c'è ancora l'ottima giovane trentina Laura Pirovano quinta in 1.25.21. Poi Elena Curtoni sesta in 1.25.40, seguita poco più indietro da Marta Bassino in 1.25.77, Federica Brignone in 1.25.84. Solo un pò più in ritardo Francesca Marsaglia in 1.25.91 e Nadia Delago in 1.26.05 . Domani tocca al superG, altra buona gara per Sofia e compagne.

© Riproduzione riservata