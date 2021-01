Partite di Serie A: classifica, pronostici e risultati in diretta

Risultati delle partite e classifica della Serie A. Clicca qui per gli aggiornamenti.

Su tutti spicca il "lunch-match" fra la Roma-Inter

Si preannuncia un mezzogiorno infuocato domenica all’Olimpico: il lunch-match della 17/a giornata di Serie A metterà di fronte Roma e Inter. Gli uomini di Conte partono favoriti, secondo gli analisti Snai: il successo dell’Inter è a 2,39, contro il 2,90 della Roma; il pari si gioca a 3,50. All’Olimpico si sfideranno il primo e il terzo attacco del campionato: così l’Over, a 1,50, è nettamente più probabile dell’Under, a 2,40. L’1 a fine primo tempo, a 3,30, e il "2" dei nerazzurri per la seconda metà di partita, è a 2,55. Se l’1-0 per la Roma pagherebbe 14 volte la posta, l’1-3 per l'Inter si gioca a 16. La rete di Dzeko è a 2,75, quella di Lukaku a 2,50.

Juventus-Sassuolo

Il Sassuolo difficilmente, secondo gli analisti Snai, potrà impensierire la Juve: i tre punti per i bianconeri sono a 1,33, il successo dei neroverdi a 8,75, con il pari a 5,50. I numeri parlano chiaro: in sette confronti allo Stadium solo una volta gli emiliani sono usciti imbattuti, nel 2-2 della scorsa stagione. Juventus e Sassuolo arrivano da sei confronti diretti con tre o più reti: così l’Over, a 1,45, si fa preferire all’Under (2,60). Il 3-1 dei bianconero si gioca a 11, lo 0-1 per il Sassuolo pagherebbe 25 volte la posta. Se il gol di CR7, già a segno 4 volte contro i neroverdi, è molto probabile a 1,60, sulla sponda opposta è Francesco Caputo, in quota a 3,50, il pericolo numero uno per Szczęsny.

Milan-Torino

Il Milan ha l’occasione per riscattarsi, ospitando il Torino: la vittoria dei rossoneri è a 1,70, contro il 5,25 dei granata.

Parma-Lazio

Turno sulla carta favorevole anche per la Lazio, vincente a 1,63 sul campo del Parma, dato a 5,00.

Benevento-Atalanta

Favorita l’Atalanta, a 1,53, in casa del Benevento, la cui vittoria si gioca 5,75. La strada dell'Atalanta verso i piani alti della classifica passa da Benevento. Gli orobici hanno iniziato il 2021 con il piede sull'acceleratore, sommergendo di reti prima il Sassuolo e poi il Parma. Otto gol fatti, e appena uno subito, che hanno fatto dimenticare in pochi giorni la "grana" Gomez, sempre più ai margini ed escluso anche dalla lista dei convocati anche per la trasferta nel Sannio. Se l'assenza del 'Papu' ormai non fa più notizia, la stesso non si può dire per il possibile forfait di Luis Muriel. L'attaccante è in dubbio per un piccolo problema muscolare: partirà comunque per la Campania, ma potrebbe essere risparmiato in vista dei prossimi impegni. "Quest'anno il fattore campo incide meno per tutti. Il Benevento sta facendo un campionato importante - ha sottolineato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa elogiando il collettivo guidato da Filippo Inzaghi - E' una squadra veloce. Difficilmente una neopromossa è partita così bene. Sarà una partita difficile. Questo è un campionato equilibrato sia davanti che dietro. Margini di crescita ci sono sempre". Il Benevento ha già centrato sei vittorie in stagione, veleggia a centro classifica e ha ottenuto tre successi nelle ultime quattro partite. Il 'Gasp' però, ora che i suoi possono concentrarsi anima e corpo sul campionato, vuole continuare a scalare la classifica. "In questo momento stiamo giocando ogni tre giorni. Preferirei avere una settimana o 4/5 giorni per recuperare - ha ammesso - Per me questo è un bel campionato. Certo non è facile mantenere la continuità".

Udinese-Napoli

Il Napoli vuole i tre punti a Udine: il risultato pieno alla Dacia Arena è a 1,87, contro il 4,25 dei friulani.

Genoa-Bologna La gara del 'Vigorito' aprirà la diciassettesima giornata, ma nel pomeriggio sono in palio anche importanti punti salvezza nella sfida di "Marassi" tra Genoa e Bologna. Davide Ballardini, dopo aver fermato la Lazio e aver perso nel finale con il Sassuolo, chiede ai suoi una "grande partita" (ma dovra fare ancora a meno di Pandev). Anche perché la classifica non sorride al Grifone, in piena corsa nella lotta per non retrocedere ma comunque penultimo. Se la passano meglio gli emiliani, che dopo cinque pareggi di fila vogliono sfatare il tabù vittoria - sfumata in pieno recupero contro l'Udinese - e ritrovare i tre punti, anche per allontanarsi dalla zona calda. "Sono una buona squadra, sarà una partita difficile come tutte nel nostro campionato. Andremo lì per vincere e se giochiamo come sappiamo sono fiducioso", assicura Sinisa Mihajlovic, che annuncia cambi di formazione. "Sicuramente faremo qualche cambio, in difesa siamo un po' in difficoltà - ha ammesso il tecnico del Bologna - In altre zone abbiamo più scelta, ma sono sicuro che chiunque scenderà in campo darà il massimo".

