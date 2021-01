Coppa Italia, passa lo Spezia e incubo Roma (che sbaglia anche le sostituzioni: 6!)

A poco più di 5 anni di distanza, si ripresenta l’incubo Spezia per la Roma agli ottavi di Coppa Italia. La formazione giallorossa viene nuovamente eliminata dai liguri, stavolta ai supplementari e non ai calci di rigore. Finisce con uno scoppiettante e incredibile 4-2 sul campo, che non sarà neanche omologato viste le sei sostituzioni effettuate dai giallorossi (sinonimo di sconfitta a tavolino, sarebbe la seconda stagionale). Incredibile epilogo per la squadra di Fonseca, costretta a giocare anche l’intera mezz'ora di extra-time con due uomini in meno. Decidono i gol al 107' dell’ex Verde e nel finale di Saponara, dopo che Pellegrini e Mkhitaryan erano riusciti a recuperare il doppio vantaggio bianconero di Galabinov e dello stesso Saponara. Grande festa per la squadra di Italiano, che ora se la vedrà con il Napoli. Stasera la finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli.

© Riproduzione riservata