Australian Open, altro forfait di lusso: Murray (positivo) non ci sarà

Come se non bastassero le nuove modalità di “ingresso” nel tabellone principale dell'Australian Open - ai tempi del Covid - arriva un'altra mazzata per gli appassionati di tennis: nel primo Slam dell'anno non si sarà Andy Murray. il tennista scozzese, che ha vissuto gli ultimi anni i trincea a causa di innumerevoli infortunati, aveva in programma di rientrare in grande stile proprio in Australia, ma il Covid ha frenato ogni entusiasmo. «Abbiamo provato a individuare un modo che mi permettesse di fare una quarantena fattibile ma non è stato possibile, sono distrutto, adoro l'Australia e l’Open», il rammarico di Murray, al quale sarebbe stata concessa una wild-card.

