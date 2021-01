Precipita aereo in Brasile, morti presidente e 4 calciatori del Palmas

Il presidente e quattro calciatori del Palmas, club di calcio della quarta divisione brasiliana, sono morti nello schianto dell’aereo su cui viaggiavano, precipitato nello Stato settentrionale di Tocantins. Nell’incidente, avvenuto poco dopo il decollo da Tocantins, località del centro del Brasile, è morto anche il pilota del velivolo e non ci sono stati superstiti. La comitiva era diretta a Goiania, nello Stato centro-occidentale di Goiàs, dove la squadra doveva affrontare la squadra del Vila Nova. Secondo una dichiarazione del club, i giocatori deceduti sono Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Ranule e Marcus Molinari, oltre al presidente Lucas Meira. «In questo momento di dolore e costernazione, il club chiede preghiere per le famiglie, che riceveranno tutto il sostegno di cui hanno bisogno», ha detto la società. «Profonda tristezza» è stata espressa da molti club brasiliani tra cui la Chapecoense che nel 2016 perse 19 calciatori nel volo che doveva portare la squadra a Medellin, in Colombia, per giocare una partita. Quell'incidente provocò la morte di 71 persone in totale.

