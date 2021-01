Che figuraccia: Italia senza bandiera alle Olimpiadi di Tokyo! La decisione del Cio

La crisi di Governo porta con sé problemi in diversi settori, dalla sanità, all'economia e adesso ci si mette anche lo sport. Mercoledì 27 Gennaio, verrà annunciata dal Cio una notizia senza precedenti. L'Italia non potrà usare il tricolore alle Olimpiadi di Tokyo. Scaduto il termine per rendere operativa la riforma pro Coni, condizione indispensabile per partecipare con pieni diritti ai Giochi.

Una figuraccia mondiale anche in ottica di Milano-Cortina 2026 e vorrebbe dire anche la sospensione dei finanziamenti del Cio all'Italia. Insomma, una situazione delicatissima che solo il governo potrebbe sbloccare in extremis perché a Losanna hanno tutto pronto per ratificare l'esclusione dell'Italia dalle prossime Olimpiadi. Un caso politico senza precedenti visto che il decreto per dare autonomia al Coni è pronto, ma non viene ancora approvato.

Il Comitato Olimpico internazionale ha pronto il documento di sospensione del Coni: un atto che impedirebbe agli atleti azzurri di gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo al via il 23 luglio sotto la bandiera del nostro paese. Non l’unica conseguenza, certo la più umiliante, che equipara l’Italia a paesi come la Bielorussia di Lukashenko e la Russia degli scandali doping. La sospensione del Coni, rischierebbe di avere pesanti ripercussioni anche su Milano-Cortina, i Giochi invernali che l’Italia ospiterà nel 2026. La sospensione del Coni bloccherebbe anche i finanziamenti del Cio, che ovviamente arrivano tramite i Comitati Olimpici.

L’ufficio sport sta provando a portare il decreto in approvazione in tempo. Ma basterebbe approvarlo prima dei Giochi, per permettere al Cio di ritirare la sospensione in tempo: bastano 24 ore.Certo, resterebbe la figura oscena. Nel dubbio, finora a nessuno al Coni è venuto in mente di scegliere un portabandiera.

Petrucci: "Possiamo ancora evitare onta"

«Non credo il Cio abbia preso una decisione ma è veramente grave. O non c'è la volontà o non c'è l’autorità, o non si è capita la gravità della situazione». Così il presidente della Fip (Federazione italiana pallacanestro), Giovanni Petrucci, ai microfoni di "Radio Anch’io Sport" su Rai RadioUno, circa la possibilità che il Cio, il prossimo 27 gennaio, sanzioni l’Italia per violazioni delle regole circa l’autonomia sport in vista dei Giochi di Tokyo. «Mai si è arrivati a un punto tale, come Coni siamo nel G1 e e come risultati nel G6: non possiamo essere umiliati perché non ancora c'è la piena autonomia dello sport italiano - prosegue il numero uno Fip ed ex presidente del Coni - si è fatta tanta ironia sui presidenti federali, che poi sono sempre stati confermati. Sono dei misteri: per cambiare lo sport bisogna conoscerlo, lo stato ha il diritto-dovere di intervenire ma negli ultimi anni abbiamo avuto cinque riforme. Negli interventi del Parlamento non è mai uscita la parola sport: sono segnali allarmanti, è vero che siamo in una pandemia devastante ma non c'è la cultura dello sport».

Secondo Petrucci, però, c'è ancora tempo per evitare una sanzione del Cio: «Non credo si arrivi a tanto, se c'è un minimo di buona volontà a fare un decreto legge, su una cosa semplicissima, non ci vuole nulla. E poi, Malagò sarà confermato tra qualche mese, lo sport italiano continua a ottenere risultati straordinari e tra poche settimane c'è Cortina (i Mondiali di sci, ndr): siamo sconfortati ma nonostante tutto resto ottimista. Per me si farà un Consiglio dei ministri tra oggi e domani, non possiamo avere quest’onta in giro del mondo. Malagò è un membro del Cio, none» un passante».

© Riproduzione riservata