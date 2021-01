Il pilota cariatese Antonio Fuoco, collaudatore Ferrari, parteciperà alla "24 Ore di Daytona"

Alla “24 Ore di Daytona”, in Florida, ci sarà anche Antonio Fuoco, il pilota cariatese collaudatore della Ferrari. Nonostante il programma condensato, questa edizione 2021 promette già di regalare tutta l’emozione e lo spettacolo che la rendono così cara agli appassionati Endurance di tutto il mondo. Ai nastri di partenza, vi sono 49 equipaggi in cinque differenti classi, che si daranno battaglia per 24 ore. La prima gara mondiale endurance della stagione 2021 è pronta a entrare nel vivo in Florida, sabato 30 gennaio, con partenza alle 21.40 (ora italiana).

Il teatro sarà la “Daytona International Speedway”, tracciato costruito a pochi chilometri dalle coste dell’Oceano Atlantico. Tra i giovani piloti italiani del momento, Antonio Fuoco è alla sua prima gara con Cetilar Racingin sella a Dallara numero 47. «Sarà la prima esperienza con Cetilar – ha riferito Fuoco – la mia prima 24 Ore e la prima gara con un prototipo Lmp2. Sarà importante cercare di adattarmi il prima possibile alla macchina ed entrare in confidenza con la squadra e i compagni. È il punto principale su cui sto lavorando di più in questi giorni».

Il Calabrese ricorda, poi, che «nel 2014 ho partecipato a una “Florida Winter Series” con la Formula Abarth, un campionato organizzato alla maniera europea, quindi diverso dagli altri che si disputano qui. Non ho molta esperienza di campionati americani e non vedo l’ora di capire come funzionano: da quello che ho sentito è un mondo a sé rispetto all’Europa, quindi sono molto curioso di approfondire, perché è una gara molto particolare, può succedere di tutto, soprattutto con le safety car. Sarà importante restare sempre lì, per sfruttare ogni occasione al momento giusto».

