Non poteva esserci miglior esordio nella Liga spagnola per il Papu Gomez. L’ex capitano dell’Atalanta ha firmato la sua prima rete con la maglia del Siviglia nella sua prima presenza nel campionato iberico. Il numero 24 ha firmato il 2-0 della squadra di Julen Lopetegui contro il Getafe con un bolide di sinistro che si è insaccato sotto la traversa della porta di Yanez e subito dopo è partita la festa per l’asso argentino.

