Cortina, annullata a causa del maltempo la "combinata donne"

E ' stata cancellata per una fortissima nevicata la combinata donne che oggi doveva aprire i Mondiali di sci di Cortina. Si attendono decisioni sul nuovo calendario delle gare. Data la situazione creata dalla neve sulla pista Vertigine, è stata anche annullata la consueta sciata libera che era prevista oggi e che di solito procede le prove cronometrate dei Mondiali. Per molti atleti impegnati a Cortina sarebbe stato il primo contatto con la Vertigine, pista mai utilizzata in coppa del mondo. Doveva esserci il test di coppa alle Finali della scorsa stagione poi però annullate per il covid. La cancellazione ha così creato qualche malumore soprattutto nelle squadre che con i propri atleti puntano al titolo di discesa. Tra queste la squadra austriaca.

«Il Mondiale di sci di Cortina d’Ampezzo è un biglietto da visita fondamentale in vista dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026». Lo ha detto all’AGI il presidente del Coni, Giovanni Malagò, da Casa Italia Collection a Cortina d’Ampezzo. «Il Mondiale è un banco di prova importante anche se qui adesso ci sono 600 atleti di 71 nazioni ma parliamo solo dello sci alpino mentre il programma olimpico prevede che i maschietti saranno a Bormio in Valtellina e qui solo le signore», ha aggiunto Malagò, definendosi «il coraggioso se non incosciente visionario di sperare di poter ottenere la candidatura».

