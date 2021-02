Juventus, tre gol e terzo posto. Ronaldo schianta il Crotone

JUVENTUS-CROTONE 3-0

MARCATORI: 39’pt, 46’pt Cristiano Ronaldo, 21’st McKennie,

JUVENTUS (3-5-2): Buffon 6; Danilo 6, Demiral 6, De Ligt 6; Chiesa 6,5 (41’st Di Pardo sv), Bentancur 6 (25’st Fagioli sv), Ramsey 6,5 (31’st Bernardeschi sv), McKennie 6,5, Alex Sandro 6,5 (41’st Frabotta sv); Kulusevski 6 (31’st Morata sv), Cristiano Ronaldo 7,5. All. Pirlo 6,5

CROTONE (4-2-3-1): Cordaz 6; Pedro Pereira 5,5, Magallan 5,5, Golemic 5, Luperto 5 (1’st Marrone 5); Molina 5,5(26’st Zanellato 6), Vulic 5,5; Messias 6, Ounas 6 (27’st Simy 5,5), Reca 5,5 (22’st Rispoli 6); Di Carmine 5,5 (32’st Riviere sv). All. Stroppa 5,5

ARBITRO: Marini di Roma 1

NOTE: osservato 1’di raccoglimento per Mauro Bellugi. Ammoniti: Ramsey, Danilo, Marrone, Frabotta. Angoli: 7-3. Recupero: 4'pt, 3’st

TORINO: Finisce con un netto e sonoro 3-0 all’Allianz Stadium tra Juventus e Crotone. Dopo il positivo impatto iniziale alla gara, i pitagorici devono cedere alla superiorità della Vecchia Signora che chiude la pratica grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo nel primo tempo (al 18esimo gol in campionato e di nuovo miglior marcatore del torneo dopo aver superato Lukaku) e alla rete di McKennie nella ripresa. I bianconeri, con questa vittoria, conquistano il terzo posto mentre i calabresi restano ultimi e domenica prossima se la dovranno vedere allo “Scida” contro il Cagliari.

