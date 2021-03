Grande Crotone, Cosmi all'esordio prende il Toro per le corna. Doppio Simy

CROTONE-TORINO 4-2

MARCATORI: 27’pt Simy (rig) e al 9’st, 45’pt Mandragora, 35’st Reca, 39’st Sanabria, 49’st Ounas.

CROTONE (3-5-2): Cordaz 7; Magallan 6,5, Golemic 6,5, Luperto 6,5; Pedro Pereira 6,5, Messias 6,5, Petriccione 6,5 (37’st Zanellato sv), Molina 6,5, Reca 7; Ounas 7, Simy 8 (30’st Di Carmine 6). All. Cosmi 7

TORINO (3-5-2): Sirigu 5; Izzo 5, Lyanco 5,5, Rodriguez 5,5; Vojvoda 5,5(20’st Verdi 5), Lukic 5,5 (32’st Gojak 6), Mandragora 6,5, Rincon 4,5, Ansaldi 5,5; Zaza 5 (20’st Sanabria 6,5), Bonazzoli 5,5. All. Nicola 5

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 5

NOTE: Ammoniti: Petriccione, Cordaz, Zanellato, Ounas, Mandragora. Espulso: al 48’ st Rincon per doppia ammonizione. Angoli: 8-8. Recupero: 0'pt, 5’st

Un grande Crotone, targato Cosmi, torna alla vittoria che mancava dal 17 gennaio quando allo “Scida” vinse sul Benevento, e conquista 3 punti che regalano qualche speranza in più per l’obiettivo della salvezza. Contro il Torino finisce 4-2 grazie alla doppietta di Simy, e le reti di Reca e Ounas, mentre i granata rispondono con il gol dell’ex Mandragora e Sanabria. Grande prova di carattere per i padroni di casa che rimangono comunque ultimi della classe con 15 punti, ma accorciano le distanze sulla quartultima, il Cagliari a quota 21. Il Torino rimane terzultimo ma dovrà ancora recuperare le gare con Sassuolo e Lazio.

