Atletica, Tamberi sui social: “Sono positivo al Covid. Fate attenzione”

Gianmarco Tamberi ha annunciato di essere positivo al coronavirus e di averlo scoperto tre giorni dopo i Campionati europei indoor di atletica leggera di Torun terminati domenica scorsa. Il vicecampione europeo di salto in alto al coperto oggi sui social ha scritto, «a parte febbre alta a 39,9 e mal di testa per i primi due giorni non ho nessun altro sintomo, sono rimasto contagiato in una delle situazioni che sembravano più sicure: una bolla ad hoc dove tutti erano tamponati».

L'appello

Non farò un post filo-drammatico perché a causa di questa malattia ci sono tante persone che stanno male davvero, vorrei invece invitare tutti a stare molto attenti in qualsiasi situazione. Zona gialla non significa 'il virus non esistè e zona rossa non significa 'devo trovare un modo per....', non sono di certo io a dover dire che periodo delicato stiamo passando e a giudicare comportamenti, vi voglio solo trasmettere la mia esperienza...".

