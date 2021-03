Lega Serie A: DAZN si aggiudica i diritti tv per il prossimo triennio

La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a Dazn. A favore dell’offerta di Dazn hanno votato 16 club, contro quattro. Dazn si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione: trasmetterà quindi 7 gare a giornata in esclusiva (pacchetto 1) e 3 gare in co-esclusiva (pacchetto 3). Gli unici quattro voti contro l’offerta della piattaforma di streaming sono arrivati da Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo. Per il pacchetto 2, contenente la co-esclusiva delle 3 gare, proseguiranno invece i colloqui tra la Lega e Sky (che ha offerto 70 milioni a stagione) fino a lunedì 29 marzo, quando l'offerta scadrà in base a quanto previsto nel bando.

Lega Serie A: come DAZN ha conquistato il calcio italiano

