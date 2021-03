L'Italia senza brillare vince in Bulgaria con Belotti e Locatelli

L’Italia vince ma convince solo a metà dopo la seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022. Contro la Bulgaria finisce 2-0 grazie al calcio di rigore di Belotti e il sigillo di Locatelli, al termine di una gara non entusiasmante e piuttosto bloccata per tutti i 90' di gioco. La squadra di Mancini fa quindi 2 su 2, ma serve qualcosa in più: mercoledì ci sarà la terza sfida con la Lituania.

Più ombre che luci nel primo tempo azzurro al Vasil Levski di Sofia: ritmi bassi, zero emozioni e zero conclusioni nello specchio della porta difesa da Ivanov almeno fino al 43', minuto in cui Belotti si conquista e realizza un calcio di rigore molto generoso. Il portiere bulgaro intuisce ma non evita l’1-0 di un Italia comunque sotto tono. Nella ripresa il copione della gara non cambia molto e il protagonista principale (in negativo) resta il signor Vincic, che prima nega un rigore abbastanza solare alla Bulgaria per un fallo di mano di Sensi, poi un altro all’Italia, sicuramente più netto rispetto al primo, per un tocco ai danni di Belotti.

Il 'gallò al 72' va vicino alla doppietta personale, ma è sfortunato nel colpire un palo con un pallonetto sull'uscita di Ivanov, poi spara alto sulla ribattuta. L’Italia sembra sbloccarsi e nel finale ci pensa il neo entrato Locatelli (primo acuto in Nazionale) a piazzare il destro del 2-0 che chiude il discorso mettendo al sicuro il successo azzurro. Immobile avrebbe sui piedi anche la palla del tris dopo un assist al bacio di Bonucci, ma l’attaccante della Lazio la fallisce sparando addosso al portiere.

Marcatori: 43' pt Belotti (rig); 38' st Locatelli.

Bulgaria: P. Iliev 6; Dimov 6, Antov 6, Bozhikov 5.5; Cicinho 5.5 (1' st Karagaren 6), Chochev 6, Kostadinov 6 (18' st Malinov 6), Vitanov 5 (43' st Rainov sv), Tsvetanov 6; Delev 6 (33' st A. Iliev 6), Galabinov 5.5. Allenatore: Petrov 6.

Italia: Donnarumma 6; Florenzi 6 (23' st Di Lorenzo 6), Bonucci 7, Acerbi 6.5, Spinazzola 6.5; Barella 6, Sensi 6 (23' st Locatelli 7), Verratti 6.5 (43' st Pessina sv); Chiesa 5.5 (30' st Bernardeschi 6), Belotti 7 (30' st Immobile 6), Insigne 6. Allenatore: R. Mancini 6.5.

Arbitro: Vincic (Svn) 6.

