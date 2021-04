Crotone, mesta discesa verso gli inferi. Anche l'Udinese passa allo "Scida"

CROTONE-UDINESE: 1-2

MARCATORI: 41’pt De Paul, 23’st Simy (rig), 29’st De Paul

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6; Djidji 5, Golemic 5, Cuomo 5 (38’st Riviere sv); Pedro Pereira 5,5 (1’st Rojas 5,5) , Messias 5,5, Petriccione 6 (32’st Cigarini 5,5), S. Molina 5,5, Reca 6; Ounas 5 (32’st Zanellato 5,5), Simy 6,5. All. Cosmi 5,5

UDINESE (3-5-2): Musso 6; Bonifazi 6,5, Nuytinck 6, Samir 6,5; N. Molina 5,5 (47’st Becao sv), De Paul 7, Walace 6 (25’st Arslan sv), Pereyra 7, Stryger Larsen 6; Okaka 6, Nestorovski 6,5 (25’st Forestieri sv). All. Gotti 6,5

ARBITRO: Massimi di Termoli 6

NOTE: ammoniti: Pereyra, Forestieri. Espulso: De Paul al 45’st. Angoli: 5-7. Recupero: 0'pt, 5’st

Crotone - Doveva tornare alla vittoria tra le mura amiche, invece il Crotone perde anche con l’Udinese col risultato di 1-2. La squadra di Cosmi resta ultima della classe con 15 punti, avviandosi lentamente alla retrocessione. Dopo un primo tempo propositivo, ma terminato con la rete di De Paul al 41’, ci pensa Simy al 23’ della ripresa a pareggiare i conti, segnando il rigore procurato da Reca. È il 17 esimo stagionale per l’attaccante nigeriano. Ma 6’ dopo le zebrette si riprendono la vittoria grazie alla doppietta di capitan De Paul che, però, viene espulso al 45’ per un brutto fallo su Molina. Quinta sconfitta consecutiva per il Crotone, mentre l’Udinese rientra a casa con l’intera posta in palio dopo 3 sconfitte di fila, mettendo una buona ipoteca sulla salvezza.

