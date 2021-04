Serie A, tutte le partite della 32esima giornata: orari e dove guardarle tra Sky e Dazn

Tempo di turno infrasettimanale per gli amanti della serie A. Un momento molto atteso, passato in secondo piano per via del via del caos scoppiato dopo la nascita della Superlega (che sta perdendo colpi).

Verona-Fiorentina 1-2

I gol di Vlahovic e Caceres della Fiorentina hanno aperto le danze nel turno infrasettimanale oltre ad aver reso vano il tentativo di rimonta del Verona nella gara giocata al “Bentegodi”. È stato inaugurata così, con l'ottimo colpo dei viola in ottica salvezza, la trentaduesima giornata del campionato di serie A che si completerà tra oggi e domani sera.

Le partite di oggi 21 aprile: orari, Sky o Dazn

Milan-Sassuolo (Sky) ore 18,30

I rossoneri di Pioli vorranno assicurarsi il prima possibile il pass Champions e, perché no, senza magari sponsorizzarlo molto, tenere accesa la fiammella della speranza in ottica Scudetto. Dal canto proprio, i ragazzi di De Zerbi possono giocare con la massima serenità alla luce di un piazzamento in classifica più che positivo.

Bologna-Torino (Sky) ore 20,45

Sfida chiave in ottica salvezza, soprattutto per i granata che vogliono allontanarsi dalla zona rossa ma dovranno confrontarsi con una squadra in salute come quella allenata da Sinisa Mihajlovic.

Crotone-Sampdoria (Dazn) 20,45

I rossoblù di Cosmi si avviano a fare ritorno in B dopo un anno nella massima serie ma vogliono farlo a testa alta, raggranellando ancora qualche punto e aspettando che sia l'aritmetica a condannarli. La Samp di Ranieri, invece, continua a veleggiare in zone tranquille della classifica.

Genoa-Benevento (Sky) 20,45

Punti pesantissimi in palio sotto la Laterna. Il Genoa vuole avvicinarsi a grandi falcata verso la salvezza mentre i sanniti dovranno guardarsi dal ritorno di fiamma del Cagliari in zona salvezza. Chi perde, in sostanza, rischia di inguaiarsi di nuovo.

Juventus-Parma (Dazn) 20,45

Dalla lotta Scudetto a quella per non perdere una poltrona in Champions League il passo è stato breve per i bianconeri di Pirlo che contro il Parma dovranno guadagnare tre punti e tenere a distanza Napoli e Lazio che si incroceranno domani. Per il Parma, invece, passa uno degli ultimi treni-salvezza. Ma la montagna da scalare è molto alta

Spezia-Inter (Sky) 20,45

Da un lato la voglia di tirarsi definitivamente fuori dai guai, dall'altra la necessità di tenere duro fino alla vittoria del campionato. Si può racchiudere in poche parole la sfida di oggi in terra ligure, con l'Inter che vorrà riprendere la marcia Scudetto dopo il mezzo passo falso di Napoli.

Udinese-Cagliari (Sky) 20,45

I bianconeri non hanno molto da chiedere al campionato a differenza dei sardi, assetati di punti e ringalluzziti dal successo epico in rimonta contro il Parma nel posticipo-salvezza della 31esima giornata.

Le partite di domani 22 aprile: orari, Sky o Dazn

Roma-Atalanta (Dazn) 18,30

Se la Roma ha la testa altrove (semifinale di Europa League), l'Atalanta non può che continuare a concentrarsi sul campionato perché in palio c'è sempre la conquista di un posto in Champions League.

Napoli-Lazio (Sky) 20,45

Chiuderà il turno il big match d'alta classifica tra partenopei e laziali, valido per muovere passi importanti in direzione qualificazione Champions League. Tra i biancocelesti tengono banco le condizioni di Immobile, toccato duro in allenamento e in forte dubbio.

