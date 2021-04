Ibrahimovic rinnova col Milan: "Questa è casa mia, se posso ci resto tutta la vita"

Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato con il Milan. Lo annuncia la società rossonera in una nota. Il club sottolinea nel comunicato che quella rossonera «è la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il maggior numero di presenze e, dopo le 84 reti realizzate nelle 130 partite giocate nella sua carriera milanista, il campione svedese vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione».

"E' come casa mia. Se posso restare tutta la vita resto": lo dice Zlatan Ibrahimovic nell’intervista rilasciata al club dopo la firma sul rinnovo di contratto. «Mi sento molto felice, sto molto bene. Come mi fanno sentire le persone che lavorano nel club - continua lo svedese - i miei compagni, il mister, i tifosi che mi mancano tanto allo stadio. Ho aspettato questo giorno, adesso un altro anno, è quello che conta e che è più importante, perché, l’ho sempre detto, giocare nel Milan è come casa mia».

