Trionfo Berrettini a Belgrado, il russo Karatsev si arrende in tre set

Matteo Berrettini ha vinto il Serbia Open, torneo Atp 250 con un montepremi da 650.000 euro. Il tennista romano, numero 10 al mondo, ha battuto il russo Aslan Karatsev, numero 28, 6-1, 3-6, 7-6. Per Berrettini si tratta del quarto titolo Atp in carriera su cinque finali disputate.

In semifinale Berrettini aveva superato il giapponese Tar Daniel, numero 126 del mondo, per 6-1, 6-7, 6-0. A sua volta, invece, Karatsev aveva battuto a sorpresa l’idolo di casa e numero 1 del mondo Novak Djokovic. Il primo set è andato via liscio, con Berrettini che ha strappato due turni di servizio al suo avversario e chiuso agevolmente sul 6-1. Nel secondo set, però, il tennista romano ha sofferto il ritorno di Karatsev, subendo il break in apertura e perdendo 6-3. Il set decisivo è stato quello più equilibrato. Berrettini trova il break e va sul 3-1, ma nel game successivo il russo gli rende il favore e poi torna sul 3-3. A quel punto i due sono arrivati appaiati al 6-6, anche se sul 6-5 Berrettini ha avuto una palla match, annullata dal russo. Nel tie break, però, non c'è stata storia e il romano si è imposto per 7 a 0.

Nadal trionfa a Barcellona

Ci sono volute quasi quattro ore a Rafa Nadal per avere ragione del tenace greco Stefanos Tsitsipas e aggiudicarsi così il 'Barcelona Open Banc Sabadell’, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.565.480 euro sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Il campione mallorchino ha vinto in 3 set, con il punteggio di 6-4, 6-7 (6), 7-5.

