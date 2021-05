Testa coda Crotone-Inter. Nerazzurri in Calabria per ipotecare lo scudetto

E' un primo maggio all'insegna del pallone. Si gioca in Serie A, ma anche in Serie B, ed alle 18 è in programma il match Crotone-Inter. L'ultima in classifica contro la prima: Crotone praticamente retrocesso, nonostante i 3 punti ottenuti a Parma sabato scorso, Inter ad un passo dallo scudetto, undici anni dopo l'ultima volta. Il tecnico dell'Inter Conte non vuole cali di tensione, mentre i pitagorici sognano lo sgambetto per provare a sperare ancora nel miracolo.

Piccola disavventura ieri sera per l'Inter che non è potuta atterrare direttamente a Crotone causa nebbia con il volo dirottato su Lamezia.

Gli altri anticipi di oggi: si inizia alle 15 con Verona-Spezia, mentre in serata alle 20:45 Milan-Benevento

Le probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Pedro Pereira, Messias, Cigarini, Molina, Reca; Ounas, Simy.

Panchina: Festa, Marrone, Cuomo, Luperto, Rispoli, Petriccione, Benali, Zanellato, Eduardo, Vulic, Rojas, Riviere.

Allenatore: Cosmi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Carmine.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lukaku, Lautaro.

Panchina: Radu, Padelli, Ranocchia, D'Ambrosio, Young, Gagliardini, Vecino, Eriksen, Perisic, Sanchez, Pinamonti.

Allenatore: Conte.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Kolarov, Vidal.

