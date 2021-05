Juve, colpo Champions ad Udine. Ronaldo firma la rimonta con una doppietta

Soffre le pene dell'inferno, è una Juve appannata per buona parte del match, ma alla fine i bianconeri riescono ad espugnare la Dacia Arena battendo l'Udinese 1-2 grazie alla doppietta del solito Cristiano Ronaldo (il portoghese sempre più capocannoniere). I friulani, in un pomeriggio freddo e piovoso, coprono bene il campo e passano al 10' con l'argentino Molina. La Juve non riesce a trovare spunti interessanti ed il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio. De Paul è il faro dell'Udinese, ma nel finale è CR7 a fare la differenza: al 37' trova il pari su calcio di rigore e al 45' trova la doppietta che vale la vittoria. Con questi tre punti è bagarre al secondo posto: a quota 69 punti ecco Atalanta, Juve e Milan.

Il tabellino

Udinese-Juventus 1-2

Udinese (3-5-1-1): Scuffet; Becao, Bonifazi (39' st Samir), Nuytinck (46' st Ouwejan); Molina, De Paul, Walace, Arslan (27' st Forestieri), Stryger Larsen; Pereyra; Okaka All.:Gotti.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo (39' st Rabiot), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (39' st Correia), Bentancur, McKennie, Bernardeschi (14' st Kulusevski); Dybala (21' st Morata), Ronaldo All.: Pirlo.

Arbitro: Chiffi di Padova. Reti: nel pt 10' Molina; nel st 37' (rig.) e 45' Cristiano Ronaldo. Angoli: 6 a 2 per la Juventus. Recupero: 0' e 5'. Ammoniti: Arslan, Pereyra, De Paul per gioco falloso

