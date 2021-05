La Serie A 2021-22 al via il 22 agosto, Coppa Italia dimezzata (solo club di A e B)

Il progetto fallito sulla Superlega porta al primo passo indietro in Serie A. Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha infatti presentato le dimissioni da Consigliere di Lega, decisione che oggi il numero uno della Serie A Paolo Dal Pino ha reso noto nel corso dell’assemblea in cui è arrivato, tra l’altro, un rinvio per il voto sull'offerta di Sky per il pacchetto 2 dei diritti tv. La preannunciata resa dei conti sul tema Superlega, tuttavia, non è ancora andata in scena. Il progetto infatti era all’ordine del giorno della riunione di oggi, ma le società di Serie A hanno deciso di rimandare ogni discussione a una riunione la prossima settimana.

Incontro in cui, inoltre, sarà vagliata anche la posizione di Scaroni, le cui dimissioni restano quindi congelate fino a quando non sarà presa la decisione se accettarle o meno. L’intenzione ora da parte delle società è quella quindi di riunirsi in una riunione informale in presenza (probabilmente con un solo rappresentate per club, escluse Parma e Crotone già retrocesse) per affrontare il tema Superlega analizzando ciò che è successo e valutando le strategie future in Lega in un’ottica di unità, allontanando le polemiche delle ultime settimane. Intanto, resta in ballo anche il pacchetto 2 dei diritti tv, quello che permette di trasmettere tre partite di Serie A ogni giornata (la sfida del sabato sera, l’anticipo della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì sera) in co-esclusiva con Dazn. L’unica a presentare offerte è stata Sky, che ha di fatto confermato la proposta da 87,5 milioni annui in media a stagione: i club hanno scelto di rinviare il voto per valutare meglio le condizioni di mercato e in attesa del giudizio sul ricorso presentato da Sky al Tribunale di Milano contro l'assegnazione dei diritti tv a Dazn. La sentenza sul ricorso, dopo l’udienza di oggi in cui il giudice si è riservato di decidere, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Serie A e Coppa Italia

Aspettando novità sul tema, nel pomeriggio si è intanto riunito un Consiglio Lega che ha fatto innanzitutto il punto sulle date della prossima stagione: la Serie A 2021/22 comincerà il prossimo 22 agosto, pausa natalizia dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 e conclusione fissata il 22 maggio 2022. Sarà necessario un passaggio dal Consiglio federale, ma si dovrebbe trattare di una formalità. Più sostanziosa la novità relativa alla Coppa Italia, che avrà un nuovo format dalla prossima stagione: parteciperanno infatti solo 40 squadre (20 club di Serie A e 20 di B) rispetto alle attuali 78 (con 29 di Lega Pro e 9 di Serie D), con inizio del torneo fissato per il prossimo 15 agosto, data in cui scenderanno in campo subito 12 squadre di A. Una nuova formula che ha l’obiettivo di valorizzare il torneo e creare da subito sfide che siano appetibili per le televisioni. Inoltre, la Serie A chiederà alla Figc di modificare il format del campionato Primavera 1 TIM, salendo a 18 squadre dalle attuali 16.

