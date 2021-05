Giro d'Italia, seconda tappa: il belga Merlier vince sprint a Novara

Il belga Tim Merlier ha vinto allo sprint la 2/a tappa del 104/o Giro d’Italia di ciclismo, da Stupinigi (Nichelino) a Novara, lunga di 179 chilometri. Filippo Ganna ha conservato la maglia rosa. Merlier, sul traguardo di Novara, ha preceduto Giacomo Nizzolo, secondo; Elia Viviani, terzo; l'olandese Dylan Groenewegen, quarto; lo slovacco tre volte campione del mondo in linea su strada, Peter Sagan, quinto. Dal 2018 un corridore belga non si aggiudicava una tappa al Giro d’Italia.

"Sono felice e orgoglioso per la mia prima vittoria al mio esordio qui al Giro. La squadra ha fatto un grande lavoro negli ultimi 20 chilometri. Ero già davanti, i miei compagni mi hanno portato nella posizione migliore per la volata. Questo è un successo di squadra". Così alla Rai il belga Tim Merlier, corridore della Alpecin-Fenix vincitore in volata della seconda tappa del Giro d’Italia 2021 con arrivo sul traguardo di Novara.

Questo l’ordine d’arrivo della seconda tappa del Giro d’Italia 2021, da Stupinigi a Novara, di 179 km.

1. Tim Merlier (Bel, Alpecin-Fenix) in 4h21'09"

2. Giacomo Nizzolo (Ita, Team Qhubeka Assos) s.t.

3. Elia Viviani (Ita, Cofidis) s.t.

4. Dylan Groenewegen (Ned) s.t.

5. Peter Sagan (Svk) s.t.

6. Matteo Moschetti (Ita) s.t.

7. Filippo Fiorelli (Ita) s.t.

8. Lawrence Naesen (Bel) s.t.

9. Davide Cimolai (Ita) s.t. 10. Caleb Ewan (Aus) s.t.

Queste le classifiche del Giro d’Italia 2021 aggiornate dopo la seconda tappa, da Stupinigi a Novara, di 179 km.

1. Filippo Ganna (Ita, Ineos Grenadiers) in 4h29'53"

2. Edoardo Affini (Ita, Jumbo-Visma) a 13"

3. Tobias Foss (Nor, Jumbo-Visma) a 16"

4. Remco Evenepoel (Bel) 20"

5. Joao Almeida (Por) s.t.

6. Rèmi Cavagna (Fra) a 21"

7. Jos Van Emden (Ned) s.t.

8. Maximilian Richard Walscheid (Ger) a 22"

9. Matthias Brändle (Aut) a 25" 10. Gianni Moscon (Ita) a 26" 37. Simon Yates (Gbr) a 41" 40. Egan Bernal (Col) a 42" 50. Vincenzo Nibali (Ita) a 44".

MAGLIA CICLAMINO (classifica a punti) 1. Tim Merlier (Bel, Alpecin-Fenix) 50 punti 2. Giacomo Nizzolo (Ita, Team Qhubeka Assos) 35 3. Elia Viviani (Ita, Cofidis) 30 MAGLIA AZZURRA (classifica scalatori) 1. Vincenzo Albanese (Ita, Eolo-Kometa) 3 punti 2. Filippo Tagliani (Ita, Androni Giocattoli Sidermec) 2 3. Umberto Marengo (Ita, Bardiani CSF Faizanè) 1 MAGLIA BIANCA (classifica giovani) 1. Filippo Ganna (Ita, Ineos-Grenadiers) a 4h29'53" 2. Edoardo Affini (Ita, Jumbo-Visma) a 13" 3. Tobias Foss (Nor, Jumbo-Visma) a 16".

