Il Crotone "inguaia" il Benevento con il solito Simy

BENEVENTO-CROTONE: 1-1

MARCATORI: 13’pt Lapadula, 48’st Simy,

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipó 6; Depaoli 6 (36’pt Tuia 6), Barba 5,5, Glik 5, Letizia 6,5; Hetemaj 6, Schiattarella 6, Ionita 6 (20’pt Improta 6,5); R. Insigne 6,5 (39’st Gaich sv), Caprari 6 (1’st Dabo 6,5); Lapadula 7. All. Inzaghi 5,5

CROTONE (3-5-2): Festa 7; Magallan 5,5, Marrone 5 (1’st Pedro Pereira 6,5) Golemic 4,5; Djidji 5, Zanellato 5,5 (17’st Rojas 6), Cigarini 5,5 (22’st Petriccione 6), Benali 5,5(22’st Vulic 6), Molina 5,5; Ounas 6,5 (38’st Dragus sv), Simy 7. All. Cosmi 6,5

ARBITRO: Giacomelli di Trieste 6,5

AMMONITI: Marrone, Magallan, Glik, Gaich,

ESPULSO: Golemic al 24’pt

Pareggia in pieno recupero il Crotone targato Cosmi al “Vigorito” grazie alla rete di Simy, la ventesima stagionale, dopo che Lapadula nel primo tempo aveva portato il Benevento in vantaggio. Crotone stoico che, nonostante la certezza della retrocessione e l’espulsione di Golemic al 24’pt, ci ha creduto fino alla fine, pareggiando la partita e mettendo nei guai gli uomini di Inzaghi che ora dovranno attendere il recupero della gara del Torino con la Lazio, per poi sperare di giocare fino alla fine nello scontro diretto coi granata nell’ultima gara stagionale. I pitagorici, domenica prossima, chiuderanno allo “Scida” con la Fiorentina.

