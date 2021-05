Serie B, la finale playoff sarà il derby tra Cittadella e Venezia. Monza, rimonta sfiorata

La rimonta del Monza è rimasta in canna. Non è bastato l'incitamento del deus ex machina brianzolo, Adriano Galliani, alla squadra di Brocchi che ha fermato la corsa promozione in semifinale contro il Cittadella. la squadra lombarda, però, era quasi riuscita a replicare il risultato dell'andata contro i sorprendenti veneti, vittoriosi 3-0 al "Tombolato". Il Monza si è dovuto accontentare il 2-0 (Balotelli e D'Alessandro) che ha spedito il Cittadella a un passo dal paradiso calcistico. L'altra finalista sarà il Venezia che ha bloccato il Lecce sull'1-1, capitalizzando al massimo il successo maturato nella gara d'andata. Alla rete di Aramu (Venezia) su calcio di rigore aveva risposto il giallorosso Pettinari. Da segnalare un rigore sbagliato da Mancosu. La finale sarà il derby tra Cittadella e Venezia.

