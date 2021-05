Impazza il calcio mercato. Cr7 è addio...? Gattuso nuovo allenatore della Fiorentina

Gennaro Gattuso è il nuovo tecnico della Fiorentina. Lo annuncia il club viola sul proprio sito. "Gattuso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina» - si legge -. Il Presidente Rocco Commisso annuncia al popolo viola la guida tecnica della prima squadra a partire dal 1 luglio 2021»

Ronaldo cosa fa?

"Quest'anno non siamo riusciti a vincere la Serie A, complimenti all'Inter per il meritato titolo: devo comunque valorizzare tutto quello che abbiamo realizzato in questa stagione alla Juventus, sia in termini collettivi che individuali": così, su Instagram, Cristiano Ronaldo analizza la stagione appena conclusa con un lungo post.

"Con questi traguardi ho raggiunto un obiettivo che mi ero prefissato sin dal primo giorno in cui sono arrivato in Italia - spiega il portoghese, che elenca tutti i trofei vinti tra serie A, Premier League e Liga a livello personale e di club, compreso il primo titolo di capocannoniere da quando è sbarcato nella Penisola - e ho già detto che non inseguo i record, i record mi inseguono: il calcio è un gioco collettivo, ma è attraverso il superamento individuale che aiutiamo le nostre squadre a raggiungere i loro obiettivi".

Il messaggio si conclude con un appello ai suoi tifosi: "Questo è ciò per cui lavoro, questo è ciò che mi commuove ed è ciò per cui continuerò sempre a inseguire fino all'ultimo giorno.

Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo viaggio! Stiamo insieme".

Donnarumma, addio Milan. In porta ecco Maignan

Le strade di Milan e Gigio Donnarumma sono destinate a separarsi. L'arrivo di Maignan a Milano definisce la fine della storia di Donnarumma con il club rossonero iniziata con le giovanili nel 2013. Il contratto dell'attuale portiere del Milan è in scadenza al 30 giugno, impossibile negli ultimi mesi trovare l'intesa per il prolungamento. Il club rossonero aveva offerto 8 milioni di euro netti a stagione, non abbastanza. Oltretutto nell'esito della trattativa sono pesate le commissioni chieste dall'agente Mino Raiola, che si sarebbero aggirate intorno ai 15-20 milioni.

Per Maignan sarebbe pronto un triennale con il club rossonero a circa 3 milioni di euro a stagione. Il portiere francese, arrivato ieri in tarda serata a Milano, ha superato le visite mediche con il Milan e ricevuto l'idoneità sportiva. Ora andrà nella sede del club rossonero per firmare il nuovo contratto.

Napoli, cosa bolle in pentola per la panchina?

E' in pieno giro la giostra che porterà il nuovo allenatore alla panchina del Napoli, da dove pare sia sceso Sergio Conceicao. Il portoghese, dopo essere stato in pole per 24 ore, non ha però trovato il giusto feeling con il club azzurro, sia sui progetti economici sia per la mancanza della Champions League. Il Napoli ha fatto però subito ripartire il casting per la sostituzione di Rino Gattuso. Tra i candidati resta Christophe Galtier, fresco campione di Francia alla guida del Lilla, che è pronto a cambiare panchina ma è cercato anche in patria: "Non ho ancora preso la mia decisione. Non ci sono solo Lione e Nizza, anche il Napoli, tra gli altri", ha confermato ieri sera a Radio Montecarlo.

In lizza anche Luciano Spalletti che vuole tornare ad allenare dopo due anni di stop e potrebbe essere l'uomo scelto da De Laurentiis che però starebbe pensando anche a Simone Inzaghi, che potrebbe lasciare la Lazio. Su di lui, De Laurentiis avrebbe avuto anche il via libera del collega della Lazio Claudio Lotito, che starebbe virando proprio sull'ex azzurro Rino Gattuso.

