Scatta l'avventura dell'ItalVolley nella VNL. Il vibonese Valentini guida gli azzurri

Dopo una lunga attesa è arrivato il tempo di scendere in campo anche per la Nazionale Maschile che oggi alle ore 19.30 (diretta su La7d e in streaming sulla piattaforma a pagamento FIVB welcome.volleyballworld.tv) affronterà la Polonia campione del Mondo. Nelle prime tre gare in programma il giovane gruppo azzurro, composto da ben nove esordienti in Nazionale Maggiore, testerà immediatamente le difficoltà del torneo dovendo vedersela con i Campioni del Mondo, i Campioni d’Europa (Serbia) e i vicecampioni Continentali (Slovenia).

Alla vigilia della manifestazione il tecnico azzurro Antonio Valentini, anche lui all’esordio nella veste di 1° allenatore si è così espresso: “Siamo arrivati qui a Rimini con un gruppo molto giovane con tanti ragazzi che matureranno la prima esperienza con la casacca azzurra della formazione maggiore, ma noi conosciamo il loro valore dato che tutti giocano titolari in SuperLega. Saremo chiamati da subito ad affrontare squadre di assoluto livello che non hanno bisogno di presentazioni; le affronteremo con il massimo rispetto, ma senza timori reverenziali. Ci teniamo a fare bene, siamo l’Italia, conosciamo la nostra storia e siamo tutti consapevoli dell’importanza della maglia che indossiamo”.

Valentini poi prosegue: “Sarà un’esperienza nuova per tutti, non credo sia possibile paragonare questa VNL alle altre edizioni o qualsiasi altra manifestazione, si tratta di un torneo molto duro, dall’elevato tasso tecnico e molto molto lungo. Da parte nostra c’è grande curiosità e la consapevolezza di avere delle doti che però dovranno essere calate in un contesto diverso dal solito; tutti hanno voglia di giocarsi le proprie carte e di mettersi in mostra consapevoli che la stagione è lunga e ricca di appuntamenti di valore, un po’ come da tradizione per la nostra disciplina che negli ultimi anni è stata chiamata spesso a tour de force notevoli”.

Le ultime considerazioni del tecnico sul gruppo azzurro: “Il nostro è un gruppo di ragazzi davvero interessante che rappresenta il futuro; il fatto che questi atleti giochino con regolarità nel campionato nazionale lo testimonia, ma per loro sarà importante respirare l’atmosfera internazionale. A mio avviso l’impatto con questa situazione sarà determinante. L’obiettivo è quello di vincere il maggior numero di partite dimostrando il proprio valore. C’è la volontà di toglierci delle soddisfazioni crescendo gara dopo gara e volendo diminuire il gap di gioco e di esperienza che in questo momento c’è tra noi e i nostri avversari”.

Si parla, infine, della sua emozione dettata dall’esordio nelle vesti di primo allenatore: “Sarebbe preoccupante se dicessi che non sono emozionato (sorride, ndr); il senso di responsabilità è notevole dato che stiamo parlando della Nazionale Maggiore. Sono davvero molto felice che mi sia stata offerta questa chance. Il coordinamento tra noi e l’altra parte del gruppo che è al lavoro a Roma è quotidiano e costante, ma ovviamente sento la responsabilità di questa situazione”.

Gli azzurri per la Volleyball Nations League

Palleggiatori: Riccardo Sbertoli e Luca Spirito

Opposto: Gabriele Nelli e Giulio Pinali

Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Francesco Recine, Mattia Bottolo, Oreste Cavuto, Davide Gardini, Daniele Lavia*

Centrali: Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia, Marco Vitelli, Leandro Mosca,

Libero: Fabio Balaso, Filippo Federici, Leonardo Scanferla

*Ingresso in bolla previsto: l’8 giugno

Lo staff della Nazionale Maschile nella Volleyball Nations League 2021

Antonio Valentini (allenatore); Francesco Mattioli (assistente allenatore); Fabio Marzilli (medico); Federico Aoli (fisioterapista); Pasquale Libero Piraino (preparatore atletico); Alessandro Zarroli (scoutman); Samuele Papi (team manager).

Il calendario degli azzurri

Week 1

28 maggio: Italia-Polonia ore 19.30

29 maggio: Italia-Slovenia ore 18

30 maggio: Italia-Serbia ore 21

Week 2

3 giugno: Italia-Bulgaria ore 19.30

4 giugno: Italia-Iran ore 16.30

5 giugno: Italia-Canada ore 21

Week 3

9 giugno: Italia-Argentina ore 16.30

10 giugno: Giappone-Italia ore 19.30

11 giugno: Italia-Australia ore 16.30

Week 4

15 giugno: Italia-Usa ore 16.30

16 giugno: Italia-Olanda ore 16.30

17 giugno: Italia-Francia ore 19.30

Week 5

21 giugno: Italia-Brasile ore 16.30

22 giugno: Italia-Russia ore 21

23 giugno: Italia-Germania ore 19.30

Semifinali

26 giugno

Finali

27 giugno

La Volleyball Nations League maschile 2021 in TV e streaming

Saranno cinque le partite trasmesse dal network La7 della Nazionale Maschile. Il commento delle gare degli azzurri sarà affidato a Bruno Vesica e Fabio Vullo.

Italia-Polonia su La7d

Italia-Iran su La7

Italia-Argentina su La7

Italia-Stati Uniti su La7

Italia-Brasile su La7

Il Network La7 trasmetterà, poi, in diretta tutte le semifinali e le finali della manifestazione.

Sarà, inoltre, possibile seguire tutte le partite della Volleyball Nations League in diretta streaming, abbonandosi a pagamento alla piattaforma tv della FIVB welcome.volleyballworld.tv

