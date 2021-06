Carlo Ancelotti è in pole per la panchina del Real Madrid

Per 'Marca' è certo l'arrivo dell'ex tecnico del Milan, mentre per 'As', Ancelotti è "uno della lista" che comprende anche Pochettino, che dovrebbe lasciare il Psg, e l'ex idolo madridista Raul. Sarebbe invece tramontata la candidatura di Antonio Conte, per le sue richieste economiche e per quelle realtive al mercato.