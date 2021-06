Coni, autonomia solo virtuale. Malagò: “Ostacolati da pezzi dello Stato”

«Senza i decreti attuativi, il Coni è autonomo a parole ma non nei fatti. C'è un rimbalzo di pezzi di Stato che sono fuoriclasse nel cercare di ostacolare e fare ostruzione», lo ha denunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. «Se l’autonomia del Coni è stata garantita dal decreto? Si tratta di una domanda abbastanza imbarazzante: a parole sì, nei fatti no perché purtroppo quando uno entra in questo fantastico mondo del pubblico si rende conto che una cosa è la legge, un’altra i decreti attuativi senza i quali la legge non conta niente», ha concluso il numero uno dello sport italiano. (ITALPRESS).

© Riproduzione riservata