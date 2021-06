Basket, Belinelli getta la spugna e salta il torneo preolimpico. Petrucci amareggiato

Marco Belinelli dice no alla nazionale di basket e all’ultima chance di qualificazione olimpica: il giocatore della Virtus Bologna ha annunciato che non parteciperà al preolimpico in Serbia, dal 29 giugno. «Purtroppo quest’estate non sarò in nazionale», ha annunciato il più cestista azzurro, in una nota della federbasket. «La stagione per me a livello fisico è stata molto impegnativa, ho finito con diversi problemi, in particolare agli adduttori. Devo fermarmi per un periodo e riprendere con un lavoro mirato in estate per essere al 100% a settembre». Amaro il commento di Petrucci, presidente Fip. «Ne prendo atto con dispiacere». (ANSA).

