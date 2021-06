«Complimenti» al Comitato Italiano Paralimpico per la scelta di Bebe Vio e di Federico Morlacchi come portabandiera dell’Italia ai prossimi Giochi paralimpici, dal 24 agosto a Tokyo. Lo scrive sui suoi social Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, aggiungendo «tenete alto il tricolore e mostrate al Mondo il volto bello dell’Italia che non si ferma dinanzi alle difficoltà, ma si rialza sempre, sorride e...conquista l’obiettivo!». (AGI)

