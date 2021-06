Atp Queen's, Berrettini strappa il pass per le semifinali: incrocerà De Minaur

Matteo Berrettini è in semifinale al Cinch Championships, torneo Atp 500 che di disputa sui campi in erba del Queen's Club di Londra. Il 25enne romano, n.9 del ranking e prima testa di serie, ha sconfitto per 7-6, 6-3 il britannico Daniel Evans, n.25 del ranking mondiale. In semifinale se la vedrà con Alex De Minaur: nel secondo quarto di finale, il tennista australiano, quarta forza del seeding, ha sconfitto per 3-6 6-3 6-4 il croato Marin Cilic. (ANSA)

