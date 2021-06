Beach soccer, Polonia ko ai rigori: Italia a un passo dalla qualificazione agli Europei

L’Italia del beach soccer avvicina la qualificazione agli Europei con la vittoria ottenuta ai calci di rigore contro la Polonia. La formazione del ct Del Duca si è imposta 7-5 contro i polacchi, in virtù di una maggiore precisione dal dischetto. Quello ottenuto oggi a Nazaré è il secondo successo consecutivo dopo quello conquistato nella gara d’esordio del girone 2 contro la Francia. Questa volta, gli Azzurri sono passati per primi, con Marinai, abile a procurarsi e trasformare un calcio di rigore. La reazione polacca si è concretizzata nella seconda parte quando dal dischetto si è presentato Pietrasiak, che non ha lasciato scampo a Del Mestre.

L’Italia è tornata avanti con il 295esimo gol in nazionale per Gabriele Gori. Il bomber di Del Duca ha trasformato il terzo calcio di rigore di giornata. Neppure questo però è servito a Corosiniti e compagni per piegare definitivamente la Polonia, rientrata in partita durante il terzo tempo con Becker.

Nei supplementari, Del Mestre ha salvato la sua porta sull’ultimo tentativo biancorosso: il portiere è stato reattivo su un calcio di punizione dalla lunga distanza.

Italia infallibile ai calci di rigore: in gol il catanzarese Zurlo, Gori, Sciacca, Marinai e Palmacci. Per la vittoria, è risultata decisiva la parata del portiere azzurro su Gac, al primo tentativo polacco.

Al termine della gara ha parlato il capitano Francesco Corosiniti: «Sapevamo che la sfida fosse difficile, siamo stati bravi però a ottenere la vittoria con le unghie e con i denti». Il catanzarese si è poi sbilanciato: «Manca ancora la matematica, ma credo che a inizio settembre torneremo in Portogallo per la fase finale dell’Europeo». Domani, la nazionale di Del Duca affronterà la Svizzera alle 19.15

