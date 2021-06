Milan, Ibrahimovic operato al ginocchio: stop di almeno quattro settimane

Zlatan Ibrahimovic è stato sottoposto ad intervento in artroscopia del ginocchio sinistro presso l’Upmc Salvator Mundi International Hospital di Roma. Lo annuncia il Milan in una nota in cui sottolinea che l’intervento di cleaning articolare è stato eseguito con successo. «Zlatan sta bene ed inizierà, da subito, il percorso riabilitativo», scrive il Milan. I tempi del percorso riabilitativo - secondo quanto si apprende - sono stimati in quattro settimane per tornare a correre e otto settimane per tornare a giocare. (ANSA)

© Riproduzione riservata