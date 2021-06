Eastbourne, Sonego batte Purcell e va in finale: erba sempre più azzurra

Il tennis italiano e l'erba non hanno mai avuto un feeling così spudorato. Dopo l'impresa di Matteo Berrettini al Queens. L’azzurro Lorenzo Sonego ha raggiunto la finale del torneo su erba di Eastbourne (Regno Unito), dotato di un montepremi di 600 mila euro. In semifinale Sonego ha sconfitto l’australiano Max Purcell (283 Atp e rivelazione del torneo) in tre set, col punteggio di 6-1/3-6/6-1. In finale affronterà l'altro australiano De Minaur che ha battuto in due set il coreano Kwon (6-3/7-6). (ANSA)

