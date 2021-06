Dieci anni dopo sarà ancora il Foggia di Zdenek Zeman

«Zeman allenerà il Foggia per la stagione 2021/2022. Vi aspettiamo alle 18.30 allo stadio Zaccheria». L’annuncio, via social, arriva direttamente dal presidente del club rossonero Nicola Canonico, che ha postato anche una foto che lo ritrae insieme al tecnico boemo mentre firma il contratto.

Per Zdenek Zeman, che proprio in Puglia si fece conoscere ad altri livelli portando l'allora "Foggia dei miracoli" in serie A, è il quarto ritorno sulla panchina rossonera, tra la prima del 1986/87 e l’ultima del 2010/11. Le trattative tra la società e il tecnico boemo erano già iniziate sabato scorso in un incontro a Roma e si sono concluse con la firma di oggi.

Dopo un decennio riprende quindi un legame che non si è mai spezzato in 35 anni, nonostante le tante esperienze di Zeman che, nella stagione 1988/89, ha allenato anche il Messina in serie B, prima dei grandi palcoscenici con Roma, Lazio, Napoli, Lecce, Cagliari e la grande stagione vissuta alla guida del Pescara, con il trio, ora in Azzurro, Immobile, Insigne e Verratti.

