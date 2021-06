Moto Gp2, in Olanda trionfa lo spagnolo Raul Fernandez

Raul Fernandez trionfa nel GP di Olanda di Moto2. Il giovane pilota spagnolo del team Ajo scappa via in solitaria e rosicchia qualche punto sul leader del Mondiale e compagno di squadra Remy Gardner, secondo classificato dopo il sorpasso a due giri dal termine su Augusto Fernandez (Elf Marc VDS Racing Team). Quinta piazza per Marco Bezzecchi alle spalle di Sam Lowes, è decimo Celestino Vietti, cadute per gli italiani Arbolino, Dalla Porta e Di Giannantonio. Non è nemmeno partito Garzo, risultato positivo al coronavirus. (ITALPRESS)

